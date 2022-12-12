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Шамсинахар Миннижанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

10.11.1913

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1908

Дочь: Низамеева Нурбанат Гибадулловна

Отец ребёнка: Ахтариев Гибадулла Ахтариевич

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1910

Дочь: Акрамова Гульзиган Гибадулловна

Отец ребёнка: Ахтариев Гибадулла Ахтариевич

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахтариев Гибадулла Ахтариевич

Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.11.1913
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от опухоли
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