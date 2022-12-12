Шамсинахар Миннижанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти10.11.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1908
Дочь: Низамеева Нурбанат Гибадулловна
Отец ребёнка: Ахтариев Гибадулла Ахтариевич
Рождение ребёнка
11.02.1910
Дочь: Акрамова Гульзиган Гибадулловна
Отец ребёнка: Ахтариев Гибадулла Ахтариевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.11.1913
Причина смерти: от опухоли