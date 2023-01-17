Низамеева (Ахтариева) Нурбанат Гибадулловна
Место рождения
Дата рождения04.02.1908
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1908
Рождение ребёнка
15.02.1929
Рождение ребёнка
15.07.1935
Рождение ребёнка
08.07.1942
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
27.03.1952
Сын: Низамеев Талгат Бурганович
Отец ребёнка: Низамеев Бурган
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Низамеев Бурган
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1989