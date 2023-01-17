Низамеева (Ахтариева) Нурбанат Гибадулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНизамеева (Ахтариева) Нурбанат Гибадулловна

Низамеева (Ахтариева) Нурбанат Гибадулловна

avatar

Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.02.1908

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1908

Отец: Ахтариев Гибадулла Ахтариевич

Мать: Шамсинахар Миннижанова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.02.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Низамеев Бурган

Рождение ребёнка
15.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Низамеев Бурган

Рождение ребёнка
08.07.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Низамеев Бурган

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Низамеев Бурган

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Низамеев Бурган

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Низамеев Бурган

Рождение ребёнка
27.03.1952

Сын: Низамеев Талгат Бурганович

Отец ребёнка: Низамеев Бурган

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Низамеев Бурган

Место жительства
Неизвестно
Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1989
Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close