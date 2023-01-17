Низамеев Бурган — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Низамеев Бурган

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Место рождения

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1905

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.02.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Низамеева Нурбанат Гибадулловна

Рождение ребёнка
15.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Низамеева Нурбанат Гибадулловна

Рождение ребёнка
08.07.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Низамеева Нурбанат Гибадулловна

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Низамеева Нурбанат Гибадулловна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Низамеева Нурбанат Гибадулловна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Низамеева Нурбанат Гибадулловна

Рождение ребёнка
27.03.1952

Сын: Низамеев Талгат Бурганович

Мать ребёнка: Низамеева Нурбанат Гибадулловна

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Низамеева Нурбанат Гибадулловна

Место жительства
Неизвестно
Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1985
Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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