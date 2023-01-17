Низамеев Бурган
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1929
Рождение ребёнка
15.07.1935
Рождение ребёнка
08.07.1942
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
27.03.1952
Сын: Низамеев Талгат Бурганович
Мать ребёнка: Низамеева Нурбанат Гибадулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1985