Каюмова (Гибадуллина) Бибиразия Гибадулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каюмова (Гибадуллина) Бибиразия Гибадулловна

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.01.1915

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1915

Отец: Ахтариев Гибадулла Ахтариевич

Мать: Ахтариева Бибикамиля Камалетдиновна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Мирочева Рузалья Барыевна

Отец ребёнка: Каюмов Барый Каюмович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Борисова Лима Барыевна

Отец ребёнка: Каюмов Барый Каюмович

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каюмов Барый Каюмович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каюмов Барый Каюмович

Место жительства
Неизвестно
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1998
Курган-Тюбе
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