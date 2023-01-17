Каюмова (Гибадуллина) Бибиразия Гибадулловна
Место рождения
Дата рождения01.01.1915
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1915
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Мирочева Рузалья Барыевна
Отец ребёнка: Каюмов Барый Каюмович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Борисова Лима Барыевна
Отец ребёнка: Каюмов Барый Каюмович
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каюмов Барый Каюмович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1998
Курган-Тюбе