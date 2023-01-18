Мирочева (Каюмова) Рузалья Барыевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМирочева (Каюмова) Рузалья Барыевна

Мирочева (Каюмова) Рузалья Барыевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Каюмов Барый Каюмович

Мать: Каюмова Бибиразия Гибадулловна

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мирочев Таджидин

Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мирочев Таджидин

Место жительства
Неизвестно
Курган-Тюбе, Таджикистан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирочев Таджидин

Смерть
2017
Курган-Тюбе
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close