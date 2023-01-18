Мирочева (Каюмова) Рузалья Барыевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мирочев Таджидин
Рождение ребёнка
1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мирочев Таджидин
Место жительства
Неизвестно
Курган-Тюбе, Таджикистан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мирочев Таджидин
Смерть
2017
Курган-Тюбе