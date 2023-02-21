Борисова (Каюмова) Лима Барыевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Каюмова) Лима Барыевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Каюмов Барый Каюмович

Мать: Каюмова Бибиразия Гибадулловна

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Смерть
1998
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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