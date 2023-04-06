Хамидуллина (Ахтариева) Нажия Гибадулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидуллина (Ахтариева) Нажия Гибадулловна

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.10.1931

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1931

Отец: Ахтариев Гибадулла Ахтариевич

Мать: Ахтариева Бибикамиля Камалетдиновна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамидуллин Кадрулла Шайхуллович

Ругозеро, Муезерский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамидуллин Кадрулла Шайхуллович

Рождение ребёнка
01.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамидуллин Кадрулла Шайхуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамидуллин Кадрулла Шайхуллович

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