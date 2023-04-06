Хамидуллина (Ахтариева) Нажия Гибадулловна
Место рождения
Дата рождения18.10.1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1931
Рождение ребёнка
18.12.1952
Ругозеро, Муезерский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.10.1954
Рождение ребёнка
01.08.1960
Бракосочетание
Неизвестно