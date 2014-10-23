Хамидуллин Кадрулла Шайхуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидуллин Кадрулла Шайхуллович

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Место рождения

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.06.1929

Дата смерти

23.10.2014

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1929

Отец: Хамидуллин Шайхулла Хамидуллович

Мать: Хамидуллина Махруса

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамидуллина Нажия Гибадулловна

Ругозеро, Муезерский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамидуллина Нажия Гибадулловна

Рождение ребёнка
01.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамидуллина Нажия Гибадулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамидуллина Нажия Гибадулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
23.10.2014
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
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