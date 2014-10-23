Хамидуллин Кадрулла Шайхуллович
Место рождения
Дата рождения15.06.1929
Дата смерти23.10.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1929
Рождение ребёнка
18.12.1952
Ругозеро, Муезерский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.10.1954
Рождение ребёнка
01.08.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
23.10.2014
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл