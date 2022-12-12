Ахтариев Аглул Гибадуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахтариев Аглул Гибадуллович

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.09.1924

Дата смерти

04.02.1982

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1924

Отец: Ахтариев Гибадулла Ахтариевич

Мать: Ахтариева Бибикамиля Камалетдиновна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.10.1948

Жена: Ахтариева Найля Гарифовна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахтариева Найля Гарифовна

Дрогобыч, Львівська область
Рождение ребёнка
27.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахтариева Найля Гарифовна

Городок, Львівська область
Место жительства
С 1954 по 1956
Стрый, Львівська область
Место жительства
С 1956 по 1958
Меденичи, Львівська область
Место жительства
С 1958 по 1959
Дубляны, Львівська область
Место жительства
С 1959 по 1963
Николаев, Львівська область
Место жительства
С 1963 по 1974
Городок, Львівська область
Смерть
04.02.1982
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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