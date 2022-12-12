Ахтариев Аглул Гибадуллович
Место рождения
Дата рождения25.09.1924
Дата смерти04.02.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1924
Бракосочетание
28.10.1948
Рождение ребёнка
03.09.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахтариева Найля Гарифовна
Дрогобыч, Львівська область
Рождение ребёнка
27.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахтариева Найля Гарифовна
Место жительства
С 1954 по 1956
Стрый, Львівська область
Место жительства
С 1956 по 1958
Меденичи, Львівська область
Место жительства
С 1958 по 1959
Дубляны, Львівська область
Место жительства
С 1959 по 1963
Николаев, Львівська область
Место жительства
С 1963 по 1974
Смерть
04.02.1982
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан