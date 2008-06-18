Ахтариева (Галиева) Найля Гарифовна
Место рождения
Дата рождения19.09.1927
Дата смерти18.06.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1927
Образование
С 1935 по 1938
Начальная школа
Образование
С 1938 по 05.06.1943
Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Больше-Русаковская неполная средняя школа
Образование
С 1944 по 1947
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Фельдшерско-акушерская школа (ФАШ)
Работа или профессия
С ?.08.1947 по 1948
Фельдшерско-акушерский пункт
Бракосочетание
28.10.1948
Место жительства
С 1948 по 1954
Рождение ребёнка
03.09.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахтариев Аглул Гибадуллович
Рождение ребёнка
27.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахтариев Аглул Гибадуллович
Место жительства
С 1954 по 1956
Стрый, Львівська область
Место жительства
С 1956 по 1958
Меденичи, Львівська область
Место жительства
С 1958 по 1959
Дубляны, Львівська область
Место жительства
С 1959 по 1963
Николаев, Львівська область
Место жительства
С 1963 по 1974
Работала в поликлинике
Место жительства
С ?.09.1974
Путешествие
1982
Путешествие
1982
Смерть
18.06.2008