Ахтариева (Галиева) Найля Гарифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахтариева (Галиева) Найля Гарифовна

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.09.1927

Дата смерти

18.06.2008

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1927

Отец: Галиев Гариф Минигалиевич

Мать: Галиева Минзифа Хамидулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
С 1935 по 1938
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Начальная школа
Образование
С 1938 по 05.06.1943
Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Больше-Русаковская неполная средняя школа
Образование
С 1944 по 1947
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Фельдшерско-акушерская школа (ФАШ)
Работа или профессия
С ?.08.1947 по 1948
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Фельдшерско-акушерский пункт
Бракосочетание
28.10.1948

Муж: Ахтариев Аглул Гибадуллович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1948 по 1954
Дрогобыч, Львівська область
Рождение ребёнка
03.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахтариев Аглул Гибадуллович

Дрогобыч, Львівська область
Рождение ребёнка
27.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахтариев Аглул Гибадуллович

Городок, Львівська область
Место жительства
С 1954 по 1956
Стрый, Львівська область
Место жительства
С 1956 по 1958
Меденичи, Львівська область
Место жительства
С 1958 по 1959
Дубляны, Львівська область
Место жительства
С 1959 по 1963
Николаев, Львівська область
Место жительства
С 1963 по 1974
Городок, Львівська область
Работала в поликлинике
Место жительства
С ?.09.1974
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Путешествие
1982
Путешествие
1982
Смерть
18.06.2008
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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