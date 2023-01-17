Галиев Гариф (Мухаметгариф) Минигалиевич
Место рождения
Дата рождения14.11.1886 ст.
Дата смерти27.03.1972
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
14.11.1886 ст.
Отец: Миннигали Абдулнасыров
Мать: Бибилатыфа Акмаметова
Образование
С 1893 по 1897
Начальная школа
Образование
С 1897 по 1898
Большерусаковская двухклассная земская школа
Образование
С 1898 по 1901
учился в своей деревне у муллы Габделгазиза и его жены Остабики (Хабибжамал)
Образование
С 1902 по 1903
Учился в соседней деревне Большое Русаково у Мактуда, Набиуллы и Насибуллы (Ахтари улы)
Работа или профессия
С 1904 по 1908
Учитель в татарской школе
Призыв на военную службу
26.10.1908 ст.
Военная служба
С 11.01.1909 по 14.01.1912 ст.
Чита, город Чита, Забайкальский край
Ефрейтор Сибирского стрелкового полка
Место жительства
С 15.05.1912 по 04.05.1913
Бракосочетание
12.05.1913 ст.
Работа или профессия
С 11.10.1913 ст.
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Устроился в больницу Терских нефтепромышленников в хирургическое отделение с жалованьем 23 рубля
Военная служба
С 18.04.1914 по 19.01.1918
На Кавказском фронте
Работа или профессия
?.01.1918
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Учитель в школе
Рождение ребёнка
03.10.1918
Дочь: Галеева Минслу Гарифовна
Мать ребёнка: Галиева Минзифа Хамидулловна
Работа или профессия
С 1918 по 1932
Учитель в школе
Рождение ребёнка
15.10.1919
Мать ребёнка: Галиева Минзифа Хамидулловна
Рождение ребёнка
15.09.1922
Дочь: Вафина Амина Гариповна
Мать ребёнка: Галиева Минзифа Хамидулловна
Рождение ребёнка
25.04.1925
Мать ребёнка: Галиева Минзифа Хамидулловна
Рождение ребёнка
19.09.1927
Дочь: Ахтариева Найля Гарифовна
Мать ребёнка: Галиева Минзифа Хамидулловна
Работа или профессия
1928
Председатель артели "Нариман"
Рождение ребёнка
20.01.1930
Дочь: Сатаева Рауза Гарифовна
Мать ребёнка: Галиева Минзифа Хамидулловна
Рождение ребёнка
28.02.1932
Дочь: Валиуллина Мадина Гариповна
Мать ребёнка: Галиева Минзифа Хамидулловна
Работа или профессия
С 1932 по 1936
Учитель в Большерусаковской неполной средней школе
Рождение ребёнка
18.03.1935
Дочь: Маннапова Масхуда Гарифовна
Мать ребёнка: Галиева Минзифа Хамидулловна
Работа или профессия
С 1936 по 1941
Работает в школе
Рождение ребёнка
13.02.1938
Дочь: Халфина Флера Гарифовна
Мать ребёнка: Галиева Минзифа Хамидулловна
Награда
20.06.1940
Заслуженный учитель ТАССР
Работа или профессия
С 1942
Директор школы
Смерть
27.03.1972
Похороны
29.03.1972