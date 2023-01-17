Галиев Гариф (Мухаметгариф) Минигалиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиев Гариф (Мухаметгариф) Минигалиевич

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.11.1886 ст.

Дата смерти

27.03.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1886 ст.

Отец: Миннигали Абдулнасыров

Мать: Бибилатыфа Акмаметова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
С 1893 по 1897
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Начальная школа
Образование
С 1897 по 1898
Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Большерусаковская двухклассная земская школа
Образование
С 1898 по 1901
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
учился в своей деревне у муллы Габделгазиза и его жены Остабики (Хабибжамал)
Образование
С 1902 по 1903
Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Учился в соседней деревне Большое Русаково у Мактуда, Набиуллы и Насибуллы (Ахтари улы)
Работа или профессия
С 1904 по 1908
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Учитель в татарской школе
Призыв на военную службу
26.10.1908 ст.
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная служба
С 11.01.1909 по 14.01.1912 ст.
Чита, город Чита, Забайкальский край
Ефрейтор Сибирского стрелкового полка
Место жительства
С 15.05.1912 по 04.05.1913
Бракосочетание
12.05.1913 ст.

Жена: Галиева Минзифа Хамидулловна

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
С 11.10.1913 ст.
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Устроился в больницу Терских нефтепромышленников в хирургическое отделение с жалованьем 23 рубля
Военная служба
С 18.04.1914 по 19.01.1918
На Кавказском фронте
Работа или профессия
?.01.1918
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Учитель в школе
Рождение ребёнка
03.10.1918

Дочь: Галеева Минслу Гарифовна

Мать ребёнка: Галиева Минзифа Хамидулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
С 1918 по 1932
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Учитель в школе
Рождение ребёнка
15.10.1919

Сын: Галеев Харис Гарипович

Мать ребёнка: Галиева Минзифа Хамидулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.09.1922

Дочь: Вафина Амина Гариповна

Мать ребёнка: Галиева Минзифа Хамидулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.04.1925

Сын: Галеев Мансур Гарипович

Мать ребёнка: Галиева Минзифа Хамидулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.09.1927

Дочь: Ахтариева Найля Гарифовна

Мать ребёнка: Галиева Минзифа Хамидулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
1928
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Председатель артели "Нариман"
Рождение ребёнка
20.01.1930

Дочь: Сатаева Рауза Гарифовна

Мать ребёнка: Галиева Минзифа Хамидулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.02.1932

Дочь: Валиуллина Мадина Гариповна

Мать ребёнка: Галиева Минзифа Хамидулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
С 1932 по 1936
Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Учитель в Большерусаковской неполной средней школе
Рождение ребёнка
18.03.1935

Дочь: Маннапова Масхуда Гарифовна

Мать ребёнка: Галиева Минзифа Хамидулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
С 1936 по 1941
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работает в школе
Рождение ребёнка
13.02.1938

Дочь: Халфина Флера Гарифовна

Мать ребёнка: Галиева Минзифа Хамидулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Награда
20.06.1940
Заслуженный учитель ТАССР
Работа или профессия
С 1942
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Директор школы
Смерть
27.03.1972
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
29.03.1972
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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