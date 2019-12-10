Сатаева (Галеева) Рауза Гарифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатаева (Галеева) Рауза Гарифовна

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.01.1930

Дата смерти

10.12.2019

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1930

Отец: Галиев Гариф Минигалиевич

Мать: Галиева Минзифа Хамидулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
С 1939 по 1943
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Малорусаковская начальная школа
Образование
С 1943
Бушанча, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бушанчинская начальная школа
Образование
С 1944
Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Семилетняя школа
Образование
1947
Саратов, город Саратов, Саратовская область
8 класс
Образование
С 1949 по 1950
Большие Кайбицы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
9-10 классы
Образование
С 1950 по 1952
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Двухлетние курсы на отделении татарского языка Казанского учительского института, отделение татарского языка
Работа или профессия
С 1952 по 1953
Суляевка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область
Учитель татарского языка
Место жительства
С 1953
Бигеево, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1953

Муж: Сатаев Рустам Махмутович

Рождение ребёнка
17.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сатаев Рустам Махмутович

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1955
Узбекистан, Галля-Аральский район, колхоз «Коммунизм»
Рождение ребёнка
20.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сатаев Рустам Махмутович

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1959 по ?.07.1962
Бигеево, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сатаев Рустам Махмутович

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С ?.07.1962
Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
С 1962 по 1963
Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Школа №1, учитель немецкого языка
Работа или профессия
С 1963 по 1982
Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
в Туймазинском медицинском училище преподавателем немецкого и латинского языков, а также Гражданской обороны
Смерть
10.12.2019
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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