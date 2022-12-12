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Сатаев Рустам Махмутович

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Место рождения

Бигеево, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бигеево, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1953

Жена: Сатаева Рауза Гарифовна

Рождение ребёнка
17.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сатаева Рауза Гарифовна

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сатаева Рауза Гарифовна

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сатаева Рауза Гарифовна

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1979
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