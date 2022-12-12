Сатаев Рустам Махмутович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1953
Жена: Сатаева Рауза Гарифовна
Рождение ребёнка
17.07.1954
Рождение ребёнка
20.04.1957
Рождение ребёнка
19.05.1960
Смерть
1979