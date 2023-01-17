село Суляевка, село Суляевка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Суляевка

Лопатинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Петровский уезд
1564Суляевка, д. каз.при рч. Судяевке.508254798842Мечетей магометанских 4.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Петровский уезд, Пылковская волость
818. Суляевка, деревня бывшая государственная, при речке Суляевке, дворов 358, жителей 2117, 4 мечети, 2 школы, 2 водяных мельницы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Лопатинский район
47904Суляевкасело52°39'45°55'N-38-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Лопатинский муниципальный район, Сельское поселение Суляевский сельсовет
56642431101с Суляевкасело
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