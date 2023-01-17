Галеев Харис Гарипович
Место рождения
Дата рождения15.10.1919
Дата смерти24.09.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1919
Образование
С 1932 по 1935
Сатламышево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Средняя школа
Образование
По 1932
Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Семилетняя школа
Образование
С 1935 по 1940
Саратовское танковое училище
Работа или профессия
С 1940 по ?.12.1944
Преподавал в Саратовском танковом училище
Бракосочетание
30.08.1943
Военная служба
С ?.12.1944 по 1945
Рождение ребёнка
21.02.1945
Дочь: Обломова Луиза Харисовна
Мать ребёнка: Галеева Масгуда Гильмутдиновна
Образование
После 1945
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Физико-математический факультет Казанского педагогического института
Рождение ребёнка
03.12.1946
Мать ребёнка: Галеева Масгуда Гильмутдиновна
Рождение ребёнка
24.10.1949
Мать ребёнка: Галеева Масгуда Гильмутдиновна
Работа или профессия
С 1949
Старые Карамалы, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Председатель колхоза
Рождение ребёнка
05.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галеева Масгуда Гильмутдиновна
Большие Кармалы, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
С 1962
Главный агроном Куйбышевского района ТАССР
Смерть
24.09.1993