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Галеев Харис Гарипович

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.10.1919

Дата смерти

24.09.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1919

Отец: Галиев Гариф Минигалиевич

Мать: Галиева Минзифа Хамидулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
С 1932 по 1935
Сатламышево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Средняя школа
Образование
По 1932
Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Семилетняя школа
Образование
С 1935 по 1940
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Саратовское танковое училище
Работа или профессия
С 1940 по ?.12.1944
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Преподавал в Саратовском танковом училище
Бракосочетание
30.08.1943

Жена: Галеева Масгуда Гильмутдиновна

Военная служба
С ?.12.1944 по 1945
Рождение ребёнка
21.02.1945

Дочь: Обломова Луиза Харисовна

Мать ребёнка: Галеева Масгуда Гильмутдиновна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Образование
После 1945
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Физико-математический факультет Казанского педагогического института
Рождение ребёнка
03.12.1946

Сын: Галеев Марат Харисович

Мать ребёнка: Галеева Масгуда Гильмутдиновна

Рождение ребёнка
24.10.1949

Сын: Галеев Ренат Харисович

Мать ребёнка: Галеева Масгуда Гильмутдиновна

Работа или профессия
С 1949
Старые Карамалы, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Председатель колхоза
Рождение ребёнка
05.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галеева Масгуда Гильмутдиновна

Большие Кармалы, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
С 1962
Болгар, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Главный агроном Куйбышевского района ТАССР
Смерть
24.09.1993
Болгар, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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