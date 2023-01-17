село Большие Кармалы, село Большие Кармалы, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Большие Кармалы

Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Тетюшский уезд
1893Старые Кармалы, д. каз.при рч. Алгаше.371273194204Мечеть магометанская.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Тетюшский уезд, Богородская волость
1019. Ст. Кармалы (Б. Кармалы), деревня бывшая государственная, дворов 82, жителей 524, мечеть

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Тетюшский уезд, Богородская волость
Кармалы Большие, Богородскойсм. Кармалы Старые
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Кармалы Старые (Кармалы Большие), Богородскойтатары829
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Камско-Устьинский район
142789Большие Кармалысело55°13'49°08'N-39-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Камско-Устьинский муниципальный район, Большекармалинское сельское поселение
92630410101с Большие Кармалысело
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