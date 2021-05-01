Галеев Марат Харисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1946
Дата смерти01.05.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1946
Рождение ребёнка
12.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.05.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Строитель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.05.2021