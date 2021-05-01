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Галеев Марат Харисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1946

Дата смерти

01.05.2021

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1946

Отец: Галеев Харис Гарипович

Мать: Галеева Масгуда Гильмутдиновна

Рождение ребёнка
12.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Строитель
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.05.2021
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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