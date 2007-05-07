Галеева (Фахрутдинова) Масгуда Гильмутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалеева (Фахрутдинова) Масгуда Гильмутдиновна

Галеева (Фахрутдинова) Масгуда Гильмутдиновна

avatar

Место рождения

Средний Биябаш, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.02.1922

Дата смерти

07.05.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Средний Биябаш, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
По 1935
Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.08.1943

Муж: Галеев Харис Гарипович

Рождение ребёнка
21.02.1945

Дочь: Обломова Луиза Харисовна

Отец ребёнка: Галеев Харис Гарипович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.12.1946

Сын: Галеев Марат Харисович

Отец ребёнка: Галеев Харис Гарипович

Рождение ребёнка
24.10.1949

Сын: Галеев Ренат Харисович

Отец ребёнка: Галеев Харис Гарипович

Рождение ребёнка
05.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галеев Харис Гарипович

Большие Кармалы, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
07.05.2007
Болгар, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close