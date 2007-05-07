Галеева (Фахрутдинова) Масгуда Гильмутдиновна
Место рождения
Дата рождения15.02.1922
Дата смерти07.05.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
По 1935
Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.08.1943
Рождение ребёнка
21.02.1945
Дочь: Обломова Луиза Харисовна
Отец ребёнка: Галеев Харис Гарипович
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.12.1946
Отец ребёнка: Галеев Харис Гарипович
Рождение ребёнка
24.10.1949
Отец ребёнка: Галеев Харис Гарипович
Рождение ребёнка
05.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галеев Харис Гарипович
Большие Кармалы, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
07.05.2007
Болгар, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)