Обломова (Галеева) Луиза Харисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обломова (Галеева) Луиза Харисовна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

21.02.1945

Дата смерти

08.12.2016

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1922 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1945

Отец: Галеев Харис Гарипович

Мать: Галеева Масгуда Гильмутдиновна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Болгар, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
08.12.2016
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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