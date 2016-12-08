Обломова (Галеева) Луиза Харисовна
Место рождения
Дата рождения21.02.1945
Дата смерти08.12.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1945
Рождение ребёнка
05.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Болгар, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
08.12.2016