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Галеев Ренат Харисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1949

Дата смерти

15.07.2010

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1949

Отец: Галеев Харис Гарипович

Мать: Галеева Масгуда Гильмутдиновна

Рождение ребёнка
13.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Болгар, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Болгар, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.07.2010
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