Халфина (Галеева) Флера Гарифовна
Место рождения
Дата рождения13.02.1938
Дата смерти09.09.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1938
Образование
С 1944 по 1948
Начальная школа
Образование
С 1948 по 1952
Бушанча, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Русская Бушанчинская семилетняя школа
Образование
С 1952 по 1955
Большие Кайбицы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Кайбицкая средняя школа
Образование
С 1955 по 1961
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Медицинский институт, педиатрический факультет
Работа или профессия
С 15.08.1961 по 30.12.1963
Педиатр в Туймазинской детской больнице
Бракосочетание
02.11.1961
Рождение ребёнка
12.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Халфин Магруф Шакирович
Работа или профессия
С 21.01.1964 по 18.10.1971
Педиатр в уфимской поликлинике №4
Место жительства
С ?.01.1964
Рождение ребёнка
19.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Халфин Магруф Шакирович
Работа или профессия
С 18.10.1971 по 01.03.1993
Ассистент кафедры госпитальной педиатрии Башкирского медицинского института
Награда
07.07.1988
Ветеран труда
Награда
15.07.1990
Заслуженный врач Башкирской АССР
Смерть
09.09.2021