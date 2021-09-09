Халфина (Галеева) Флера Гарифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халфина (Галеева) Флера Гарифовна

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.02.1938

Дата смерти

09.09.2021

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1938

Отец: Галиев Гариф Минигалиевич

Мать: Галиева Минзифа Хамидулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
С 1944 по 1948
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Начальная школа
Образование
С 1948 по 1952
Бушанча, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Русская Бушанчинская семилетняя школа
Образование
С 1952 по 1955
Большие Кайбицы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Кайбицкая средняя школа
Образование
С 1955 по 1961
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Медицинский институт, педиатрический факультет
Работа или профессия
С 15.08.1961 по 30.12.1963
Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Педиатр в Туймазинской детской больнице
Бракосочетание
02.11.1961

Муж: Халфин Магруф Шакирович

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халфин Магруф Шакирович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Работа или профессия
С 21.01.1964 по 18.10.1971
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Педиатр в уфимской поликлинике №4
Место жительства
С ?.01.1964
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халфин Магруф Шакирович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Работа или профессия
С 18.10.1971 по 01.03.1993
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Ассистент кафедры госпитальной педиатрии Башкирского медицинского института
Награда
07.07.1988
Ветеран труда
Награда
15.07.1990
Заслуженный врач Башкирской АССР
Смерть
09.09.2021
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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