Халфин Магруф Шакирович
Место рождения
Дата рождения01.05.1933
Дата смерти19.03.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1961
Жена: Халфина Флера Гарифовна
Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Халфина Флера Гарифовна
Рождение ребёнка
19.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Халфина Флера Гарифовна
Смерть
19.03.2011