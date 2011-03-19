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Халфин Магруф Шакирович

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Место рождения

Муллино, Верхне-Бишиндинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

01.05.1933

Дата смерти

19.03.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Муллино, Верхне-Бишиндинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
02.11.1961

Жена: Халфина Флера Гарифовна

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1962

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Мать ребёнка: Халфина Флера Гарифовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халфина Флера Гарифовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
19.03.2011
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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