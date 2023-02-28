Маннапова (Галиева) Масхуда Гарифовна
Место рождения
Дата рождения18.03.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1935
Образование
По 1949
Школа
Образование
С 1950 по 1954
Казанская фельдшерско-акушерская школа
Работа или профессия
С 1954 по 1958
Заведующая амбулаторией
Бракосочетание
1956
Рождение ребёнка
06.01.1957
Место жительства
?.06.1958
Работа или профессия
С 1958
Медсестра при 12-й больнице
Рождение ребёнка
08.01.1961
Рождение ребёнка
10.08.1973
Работа или профессия
С 1980 по 1992
Фельдшер-нарколог в Казанском наркологическом диспансере