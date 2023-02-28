Маннапова (Галиева) Масхуда Гарифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маннапова (Галиева) Масхуда Гарифовна

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.03.1935

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1935

Отец: Галиев Гариф Минигалиевич

Мать: Галиева Минзифа Хамидулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
По 1949
Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Школа
Образование
С 1950 по 1954
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Казанская фельдшерско-акушерская школа
Работа или профессия
С 1954 по 1958
Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Заведующая амбулаторией
Бракосочетание
1956

Муж: Маннапов Исхак Гарафутдинович

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маннапов Исхак Гарафутдинович

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
?.06.1958
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
С 1958
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Медсестра при 12-й больнице
Рождение ребёнка
08.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маннапов Исхак Гарафутдинович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маннапов Исхак Гарафутдинович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
С 1980 по 1992
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Фельдшер-нарколог в Казанском наркологическом диспансере
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