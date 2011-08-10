Маннапов Исхак Гарафутдинович
Место рождения
Дата рождения27.02.1929
Дата смерти10.08.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1956
Рождение ребёнка
06.01.1957
Рождение ребёнка
08.01.1961
Рождение ребёнка
10.08.1973
Смерть
10.08.2011