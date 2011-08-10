Маннапов Исхак Гарафутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маннапов Исхак Гарафутдинович

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Место рождения

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.02.1929

Дата смерти

10.08.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1956

Жена: Маннапова Масхуда Гарифовна

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маннапова Масхуда Гарифовна

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маннапова Масхуда Гарифовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маннапова Масхуда Гарифовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.08.2011
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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