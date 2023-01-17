Ахтариева Сафиябану Гибадулловна
Место рождения
Дата рождения?.09.1921
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1921
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Ахтариева Фаузия Зайнетдиновна
Отец ребёнка: Гилязов Зайнетдин
Рождение ребёнка
19.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гилязов Зайнетдин
Место жительства
Неизвестно
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гилязов Зайнетдин
Смерть
2008