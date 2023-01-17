Ахтариева Сафиябану Гибадулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахтариева Сафиябану Гибадулловна

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

?.09.1921

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1921

Отец: Ахтариев Гибадулла Ахтариевич

Мать: Ахтариева Бибикамиля Камалетдиновна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Ахтариева Фаузия Зайнетдиновна

Отец ребёнка: Гилязов Зайнетдин

Рождение ребёнка
19.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гилязов Зайнетдин

Место жительства
Неизвестно
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гилязов Зайнетдин

Смерть
2008
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