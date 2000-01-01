Гилязов Зайнетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилязов Зайнетдин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Ахтариева Фаузия Зайнетдиновна

Мать ребёнка: Ахтариева Сафиябану Гибадулловна

Рождение ребёнка
19.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахтариева Сафиябану Гибадулловна

Смерть
1992
Ашхабад, Таджикистан
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