Мунгалова (Горбунова) Харитина Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мунгалова (Горбунова) Харитина Ксенофонтовна

Место рождения

Подкаменная

Дата рождения

1855

Дата смерти

04.06.1934

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Горбунов Ксенофонт Иванович

Мать: Горбунова (Караулова) Евдокия Варфоломеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова (Мунгалова) Федосья Гавриловна

Отец ребёнка: Мунгалов Гаврил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мунгалов Гаврил Петрович

Место жительства
Неизвестно
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
20.01.1875

Дочь: Богомолова (Мунгалова) Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Мунгалов Гаврил Петрович

Рождение ребёнка
23.03.1877

Дочь: (Мунгалова) Матрона Гавриловна

Отец ребёнка: Мунгалов Гаврил Петрович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Мунгалова) Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Мунгалов Гаврил Петрович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Дауркина (Мунгалова) Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Мунгалов Гаврил Петрович

Рождение ребёнка
24.04.1889

Сын: Мунгалов Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Мунгалов Гаврил Петрович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Бобрякова (Мунгалова) Матрона Гавриловна

Отец ребёнка: Мунгалов Гаврил Петрович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Мунгалов Логин Гаврилович

Отец ребёнка: Мунгалов Гаврил Петрович

Рождение ребёнка
13.10.1902

Сын: Мунгалов Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Мунгалов Гаврил Петрович

Смерть
04.06.1934

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