Мунгалова (Горбунова) Харитина Ксенофонтовна
Место рожденияПодкаменная
Дата рождения1855
Дата смерти04.06.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова (Мунгалова) Федосья Гавриловна
Отец ребёнка: Мунгалов Гаврил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
20.01.1875
Дочь: Богомолова (Мунгалова) Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Мунгалов Гаврил Петрович
Рождение ребёнка
23.03.1877
Дочь: (Мунгалова) Матрона Гавриловна
Отец ребёнка: Мунгалов Гаврил Петрович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Мунгалова) Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Мунгалов Гаврил Петрович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Дауркина (Мунгалова) Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Мунгалов Гаврил Петрович
Рождение ребёнка
24.04.1889
Сын: Мунгалов Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Мунгалов Гаврил Петрович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Бобрякова (Мунгалова) Матрона Гавриловна
Отец ребёнка: Мунгалов Гаврил Петрович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Мунгалов Логин Гаврилович
Отец ребёнка: Мунгалов Гаврил Петрович
Рождение ребёнка
13.10.1902
Сын: Мунгалов Андрей Гаврилович
Отец ребёнка: Мунгалов Гаврил Петрович
Смерть
04.06.1934