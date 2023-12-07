Бобрякова (Мунгалова) Матрона Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобрякова (Мунгалова) Матрона Гавриловна

Место рождения

Подкаменная

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Мунгалов Гаврил Петрович

Мать: Мунгалова (Горбунова) Харитина Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобряков Сын2 Петрович

Отец ребёнка: Бобряков Петр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бобрякова) Лариса Петровна

Отец ребёнка: Бобряков Петр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бобрякова) Валентина Петровна

Отец ребёнка: Бобряков Петр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобряков Петр Николаевич

Рождение ребёнка
20.08.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобряков Петр Николаевич

Смерть
Неизвестно

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