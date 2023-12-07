Бобрякова (Мунгалова) Матрона Гавриловна
Место рожденияПодкаменная
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бобряков Петр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бобрякова) Лариса Петровна
Отец ребёнка: Бобряков Петр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бобрякова) Валентина Петровна
Отец ребёнка: Бобряков Петр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бобряков Петр Николаевич
Смерть
Неизвестно