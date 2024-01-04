Бобряков Петр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бобрякова Матрона Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бобрякова Матрона Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса Петровна
Мать ребёнка: Бобрякова Матрона Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Петровна
Мать ребёнка: Бобрякова Матрона Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно