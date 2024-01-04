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Бобряков Петр Николаевич

Место рождения

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
20.08.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бобрякова Матрона Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобряков Сын2 Петрович

Мать ребёнка: Бобрякова Матрона Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Петровна

Мать ребёнка: Бобрякова Матрона Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Петровна

Мать ребёнка: Бобрякова Матрона Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобрякова Матрона Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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