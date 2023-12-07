Мунгалов Гаврил Петрович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти1906
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Мунгалов Петр Петрович?
Мать: не указана
Дочь: Семенова (Мунгалова) Федосья Гавриловна
Мать ребёнка: Мунгалова (Горбунова) Харитина Ксенофонтовна
Дочь: Богомолова (Мунгалова) Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Мунгалова (Горбунова) Харитина Ксенофонтовна
Дочь: (Мунгалова) Матрона Гавриловна
Мать ребёнка: Мунгалова (Горбунова) Харитина Ксенофонтовна
Дочь: (Мунгалова) Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Мунгалова (Горбунова) Харитина Ксенофонтовна
Дочь: Дауркина (Мунгалова) Александра Гавриловна
Мать ребёнка: Мунгалова (Горбунова) Харитина Ксенофонтовна
Сын: Мунгалов Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Мунгалова (Горбунова) Харитина Ксенофонтовна
Дочь: Бобрякова (Мунгалова) Матрона Гавриловна
Мать ребёнка: Мунгалова (Горбунова) Харитина Ксенофонтовна
Сын: Мунгалов Логин Гаврилович
Мать ребёнка: Мунгалова (Горбунова) Харитина Ксенофонтовна
Сын: Мунгалов Андрей Гаврилович
Мать ребёнка: Мунгалова (Горбунова) Харитина Ксенофонтовна