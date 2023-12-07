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Мунгалов Гаврил Петрович

Место рождения

Ербогачён, Катангский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Мунгалов Петр Петрович?

Мать: не указана

Ербогачён, Катангский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова (Мунгалова) Федосья Гавриловна

Мать ребёнка: Мунгалова (Горбунова) Харитина Ксенофонтовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мунгалова (Горбунова) Харитина Ксенофонтовна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1875

Дочь: Богомолова (Мунгалова) Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Мунгалова (Горбунова) Харитина Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
23.03.1877

Дочь: (Мунгалова) Матрона Гавриловна

Мать ребёнка: Мунгалова (Горбунова) Харитина Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Мунгалова) Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Мунгалова (Горбунова) Харитина Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Дауркина (Мунгалова) Александра Гавриловна

Мать ребёнка: Мунгалова (Горбунова) Харитина Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
24.04.1889

Сын: Мунгалов Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Мунгалова (Горбунова) Харитина Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Бобрякова (Мунгалова) Матрона Гавриловна

Мать ребёнка: Мунгалова (Горбунова) Харитина Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Мунгалов Логин Гаврилович

Мать ребёнка: Мунгалова (Горбунова) Харитина Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
13.10.1902

Сын: Мунгалов Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: Мунгалова (Горбунова) Харитина Ксенофонтовна

Смерть
1906

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