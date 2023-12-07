Дауркина (Мунгалова) Александра Гавриловна
Место рожденияПодкаменная
Дата рождения1883
Дата смерти10.12.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дауркина) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Дауркин Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1910
Сын: Дауркин Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Дауркин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
12.01.1912
Дочь: (Дауркина) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Дауркин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
17.11.1912
Сын: Дауркин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Дауркин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
24.11.1920
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
19.12.1924
Рождение ребёнка
20.06.1927
Смерть
10.12.1947
Причина смерти: в 65 лет