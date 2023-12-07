Дауркина (Мунгалова) Александра Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дауркина (Мунгалова) Александра Гавриловна

Место рождения

Подкаменная

Дата рождения

1883

Дата смерти

10.12.1947

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1855 г.р.

Муж

1883 г.р.

Дети

1910 г.р.
1912 г.р.
1912 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Мунгалов Гаврил Петрович

Мать: Мунгалова (Горбунова) Харитина Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дауркина) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Дауркин Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дауркин Николай Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1910

Сын: Дауркин Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Дауркин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
12.01.1912

Дочь: (Дауркина) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Дауркин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
17.11.1912

Сын: Дауркин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Дауркин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
24.11.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дауркин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дауркин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
19.12.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дауркин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
20.06.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дауркин Николай Васильевич

Смерть
10.12.1947
Причина смерти: в 65 лет

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