Дауркин Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дауркин Николай Васильевич

Место рождения

Подкаменная

Дата рождения

1883

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1858 г.р.

Жена

1883 г.р.

Дети

1910 г.р.
1912 г.р.
1912 г.р.
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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Дауркин Василий Родионович

Мать: Дауркина Миропия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дауркина) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Дауркина (Мунгалова) Александра Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дауркина (Мунгалова) Александра Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1910

Сын: Дауркин Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Дауркина (Мунгалова) Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
12.01.1912

Дочь: (Дауркина) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Дауркина (Мунгалова) Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
17.11.1912

Сын: Дауркин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Дауркина (Мунгалова) Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
24.11.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дауркина (Мунгалова) Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дауркина (Мунгалова) Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
19.12.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дауркина (Мунгалова) Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
20.06.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дауркина (Мунгалова) Александра Гавриловна

Смерть
1949

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