Дауркина Миропия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дауркина Миропия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дауркина) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Дауркин Василий Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дауркина) Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Дауркин Василий Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дауркин Василий Родионович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1880

Дочь: (Дауркина) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Дауркин Василий Родионович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Дауркин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Дауркин Василий Родионович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Дауркин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Дауркин Василий Родионович

Смерть
Неизвестно

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