Дауркина Миропия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дауркина) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Дауркин Василий Родионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дауркина) Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Дауркин Василий Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1880
Дочь: (Дауркина) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Дауркин Василий Родионович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Дауркин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Дауркин Василий Родионович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Дауркин Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Дауркин Василий Родионович
Смерть
Неизвестно