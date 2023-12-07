Семенова (Мунгалова) Федосья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Мунгалова) Федосья Гавриловна

Место рождения

Подкаменная

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1855 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мунгалов Гаврил Петрович

Мать: Мунгалова (Горбунова) Харитина Ксенофонтовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Григорий Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
27.09.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов Григорий Емельянович

Смерть
Неизвестно

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