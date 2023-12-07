Семенова (Мунгалова) Федосья Гавриловна
Место рожденияПодкаменная
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенов Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
27.09.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенов Григорий Емельянович
Смерть
Неизвестно