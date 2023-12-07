Семенов Григорий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова Федосья Гавриловна
Рождение ребёнка
27.09.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова Федосья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно