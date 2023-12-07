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Мунгалов Николай Гаврилович

Место рождения

Подкаменная

Дата рождения

24.04.1889

Дата смерти

18.03.1938

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

1855 г.р.

Жена

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1889

Отец: Мунгалов Гаврил Петрович

Мать: Мунгалова (Горбунова) Харитина Ксенофонтовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мунгалова (Булатова) Ксения Дионисьевна

Место жительства
Неизвестно
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.03.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мунгалова (Булатова) Ксения Дионисьевна

Рождение ребёнка
14.11.1929

Сын: Мунгалов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Мунгалова (Булатова) Ксения Дионисьевна

Рождение ребёнка
14.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мунгалова (Булатова) Ксения Дионисьевна

Смерть
18.03.1938
Причина смерти: растрелян

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