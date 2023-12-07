Мунгалов Николай Гаврилович
Место рожденияПодкаменная
Дата рождения24.04.1889
Дата смерти18.03.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1889
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.03.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мунгалова (Булатова) Ксения Дионисьевна
Рождение ребёнка
14.11.1929
Сын: Мунгалов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Мунгалова (Булатова) Ксения Дионисьевна
Рождение ребёнка
14.11.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мунгалова (Булатова) Ксения Дионисьевна
Смерть
18.03.1938
Причина смерти: растрелян