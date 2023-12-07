Мунгалова (Булатова) Ксения Дионисьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мунгалова (Булатова) Ксения Дионисьевна

Место рождения

Култук, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

21.09.1896

Дата смерти

28.11.1975

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

1889 г.р.

Дети

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1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1896

Отец: Булатов Дионисий Васильевич

Мать: Булатова (Лапинская) Миропия Феофановна

Култук, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мунгалов Николай Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.03.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мунгалов Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
14.11.1929

Сын: Мунгалов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Мунгалов Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
14.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мунгалов Николай Гаврилович

Смерть
28.11.1975
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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