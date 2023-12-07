Мунгалова (Булатова) Ксения Дионисьевна
Место рождения
Дата рождения21.09.1896
Дата смерти28.11.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1896
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.03.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мунгалов Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
14.11.1929
Сын: Мунгалов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Мунгалов Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
14.11.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мунгалов Николай Гаврилович
Смерть
28.11.1975
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область