Мунгалов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мунгалов Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1929

Дата смерти

10.12.2013

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1927 г.р.
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Дети

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1955 г.р.

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1929

Отец: Мунгалов Николай Гаврилович

Мать: Мунгалова (Булатова) Ксения Дионисьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мунгалова (Горбунова) Ксения Андроновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
20.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мунгалова (Горбунова) Ксения Андроновна

Рождение ребёнка
19.09.1955

Сын: Мунгалов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Мунгалова (Горбунова) Ксения Андроновна

Смерть
10.12.2013

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