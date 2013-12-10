Мунгалов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1929
Дата смерти10.12.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
20.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мунгалова (Горбунова) Ксения Андроновна
Рождение ребёнка
19.09.1955
Сын: Мунгалов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Мунгалова (Горбунова) Ксения Андроновна
Смерть
10.12.2013