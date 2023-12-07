Булатова (Лапинская) Миропия Феофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1870
Дата смерти09.08.1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.09.1896
Дочь: Мунгалова (Булатова) Ксения Дионисьевна
Отец ребёнка: Булатов Дионисий Васильевич
Култук, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
09.08.1925