Булатова (Лапинская) Миропия Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Лапинская) Миропия Феофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1870

Дата смерти

09.08.1925

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Дионисий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.09.1896

Дочь: Мунгалова (Булатова) Ксения Дионисьевна

Отец ребёнка: Булатов Дионисий Васильевич

Култук, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
09.08.1925

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