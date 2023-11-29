город Бодайбо, город Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Бодайбо

Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Иркутская губерния, Киренский округ, Горные исправники Витимской системы
город Бодайбо
Киренский округ, Горные исправники Олекминской системы
город Бодайбо

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область
13425Бодайбогород обл.подч.57°52'114°12'O-50-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Бодайбинский муниципальный район, Бодайбинское городское поселение
25602101001г Бодайбогород
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