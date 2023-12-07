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Булатов Дионисий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1865

Дата смерти

22.10.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова (Лапинская) Миропия Феофановна

Рождение ребёнка
21.09.1896

Дочь: Мунгалова (Булатова) Ксения Дионисьевна

Мать ребёнка: Булатова (Лапинская) Миропия Феофановна

Култук, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
22.10.1932

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