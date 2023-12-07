Булатов Дионисий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1865
Дата смерти22.10.1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.09.1896
Дочь: Мунгалова (Булатова) Ксения Дионисьевна
Мать ребёнка: Булатова (Лапинская) Миропия Феофановна
Култук, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
22.10.1932