Перрен (Мунгалова) Галина Николаевна
женский, родилась 23.03.1925
умерла 21.09.2001
ОтецМунгалов Николай Гаврилович24.04.1889 г.р.
МатьМунгалова (Булатова) Ксения Дионисьевна21.09.1896 г.р.
Дети
Перрен Алексей Юрьевич1957 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1957
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.09.2001