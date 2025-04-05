Перрен (Мунгалова) Галина Николаевна 23.03.1925 — найти родственников по фамилии на Familio

Перрен (Мунгалова) Галина Николаевна

Автор
ТГ
Горнакова Т.

женский, родилась 23.03.1925

умерла 21.09.2001

Отец
Мунгалов Николай Гаврилович24.04.1889 г.р.
Мать
Мунгалова (Булатова) Ксения Дионисьевна21.09.1896 г.р.
Дети
Перрен Алексей Юрьевич1957 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1925

Отец: Мунгалов Николай Гаврилович

Мать: Мунгалова (Булатова) Ксения Дионисьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область

Рождение ребёнка
1957

Сын: Перрен Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.09.2001

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