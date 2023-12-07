Мунгалов Андрей Гаврилович
Место рожденияПодкаменная
Дата рождения13.10.1902
Дата смерти09.05.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1902
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мунгалова) Наталья Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.05.1938