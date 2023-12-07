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Мунгалов Андрей Гаврилович

Место рождения

Подкаменная

Дата рождения

13.10.1902

Дата смерти

09.05.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1902

Отец: Мунгалов Гаврил Петрович

Мать: Мунгалова (Горбунова) Харитина Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мунгалова) Наталья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.05.1938

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