Горбунов Ксенофонт Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Горбунов Иван Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Иннокентий Ксенофонтович
Мать ребёнка: Горбунова (Караулова) Евдокия Варфоломеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1834
Сын: Горбунов Григорий Ксенофонтович
Мать ребёнка: Горбунова (Караулова) Евдокия Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Горбунов Иван Ксенофонтович
Мать ребёнка: Горбунова (Караулова) Евдокия Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Горбунова) Улитта Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Горбунова (Караулова) Евдокия Варфоломеевна
Рождение ребёнка
13.08.1844
Рождение ребёнка
02.01.1850
Дочь: (Горбунова) Анастасия Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Горбунова (Караулова) Евдокия Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мунгалова (Горбунова) Харитина Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Горбунова (Караулова) Евдокия Варфоломеевна
Смерть
Неизвестно