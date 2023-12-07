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Горбунов Ксенофонт Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Горбунов Иван Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Иннокентий Ксенофонтович

Мать ребёнка: Горбунова (Караулова) Евдокия Варфоломеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова (Караулова) Евдокия Варфоломеевна

Рождение ребёнка
26.01.1834

Сын: Горбунов Григорий Ксенофонтович

Мать ребёнка: Горбунова (Караулова) Евдокия Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Горбунов Иван Ксенофонтович

Мать ребёнка: Горбунова (Караулова) Евдокия Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Горбунова) Улитта Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Горбунова (Караулова) Евдокия Варфоломеевна

Рождение ребёнка
13.08.1844

Дочь: Горнакова (Горбунова) Татьяна Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Горбунова (Караулова) Евдокия Варфоломеевна

Рождение ребёнка
02.01.1850

Дочь: (Горбунова) Анастасия Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Горбунова (Караулова) Евдокия Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мунгалова (Горбунова) Харитина Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Горбунова (Караулова) Евдокия Варфоломеевна

Смерть
Неизвестно

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