Горбунова (Караулова) Евдокия Варфоломеевна
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Караулов Варфоломей Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Иннокентий Ксенофонтович
Отец ребёнка: Горбунов Ксенофонт Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1834
Сын: Горбунов Григорий Ксенофонтович
Отец ребёнка: Горбунов Ксенофонт Иванович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Горбунов Иван Ксенофонтович
Отец ребёнка: Горбунов Ксенофонт Иванович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Горбунова) Улитта Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Горбунов Ксенофонт Иванович
Рождение ребёнка
13.08.1844
Дочь: Горнакова (Горбунова) Татьяна Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Горбунов Ксенофонт Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1850
Дочь: (Горбунова) Анастасия Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Горбунов Ксенофонт Иванович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мунгалова (Горбунова) Харитина Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Горбунов Ксенофонт Иванович
Смерть
Неизвестно