Горбунова (Караулова) Евдокия Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Караулова) Евдокия Варфоломеевна

Место рождения

Змеиново, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Караулов Варфоломей Петрович

Мать: не указана

Змеиново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Иннокентий Ксенофонтович

Отец ребёнка: Горбунов Ксенофонт Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Ксенофонт Иванович

Рождение ребёнка
26.01.1834

Сын: Горбунов Григорий Ксенофонтович

Отец ребёнка: Горбунов Ксенофонт Иванович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Горбунов Иван Ксенофонтович

Отец ребёнка: Горбунов Ксенофонт Иванович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Горбунова) Улитта Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Горбунов Ксенофонт Иванович

Рождение ребёнка
13.08.1844

Дочь: Горнакова (Горбунова) Татьяна Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Горбунов Ксенофонт Иванович

Рождение ребёнка
02.01.1850

Дочь: (Горбунова) Анастасия Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Горбунов Ксенофонт Иванович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мунгалова (Горбунова) Харитина Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Горбунов Ксенофонт Иванович

Смерть
Неизвестно

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