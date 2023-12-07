Горнакова (Горбунова) Татьяна Ксенофонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1844
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Горнакова) Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Горнаков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Горнаков Николай Аристархович
Смерть
Неизвестно