Горнакова (Горбунова) Татьяна Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова (Горбунова) Татьяна Ксенофонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1844

Отец: Горбунов Ксенофонт Иванович

Мать: Горбунова (Караулова) Евдокия Варфоломеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Николай Аристархович

Место жительства
Неизвестно
Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Горнакова) Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Горнаков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Горнаков Лавр Николаевич

Отец ребёнка: Горнаков Николай Аристархович

Смерть
Неизвестно

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