Горнаков Николай Аристархович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Горнакова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Горнакова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Горнакова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Акулина Николаевна
Мать ребёнка: Горнакова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Горнаков Афанасий Николаевич
Мать ребёнка: Горнакова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Горнаков Василийii Николаевич
Мать ребёнка: Горнакова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
01.01.1858
Сын: Горнаков Василийii Николаевич
Мать ребёнка: Горнакова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Горнакова Татьяна Ксенофонтовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно