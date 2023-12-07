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Горнаков Николай Аристархович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Горнаков Аристарх Васильевич

Мать: Горнакова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Горнакова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Горнаков Лавр Николаевич

Мать ребёнка: Горнакова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Горнаков Илья Николаевич

Мать ребёнка: Горнакова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Акулина Николаевна

Мать ребёнка: Горнакова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Горнаков Афанасий Николаевич

Мать ребёнка: Горнакова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Горнаков Василийii Николаевич

Мать ребёнка: Горнакова Анна Васильевна

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.01.1858

Сын: Горнаков Василийii Николаевич

Мать ребёнка: Горнакова Анна Васильевна

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Горнаков Лавр Николаевич

Мать ребёнка: Горнакова Татьяна Ксенофонтовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Татьяна Ксенофонтовна

Место жительства
Неизвестно
Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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