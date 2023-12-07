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Горнаков Аристарх Васильевич

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1775

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Горнаков Василий Яковлевич

Мать: Горнакова Агафья

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Горнаков Валфилос Аристархович

Мать ребёнка: Горнакова (Беляева) Анна Николаевна

Бракосочетание
05.01.1794

Жена: Горнакова (Беляева) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Горнаков Николай Аристархович

Мать ребёнка: Горнакова (Беляева) Анна Николаевна

Смерть
1852

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