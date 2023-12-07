Горнаков Аристарх Васильевич
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Горнаков Василий Яковлевич
Мать: Горнакова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1794
Сын: Горнаков Валфилос Аристархович
Мать ребёнка: Горнакова (Беляева) Анна Николаевна
Бракосочетание
05.01.1794
Рождение ребёнка
1814
Сын: Горнаков Николай Аристархович
Мать ребёнка: Горнакова (Беляева) Анна Николаевна
Смерть
1852