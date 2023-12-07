Горнакова (Беляева) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Беляев Николай
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Дочь поселянина
Рождение ребёнка
1794
Сын: Горнаков Валфилос Аристархович
Отец ребёнка: Горнаков Аристарх Васильевич
Бракосочетание
05.01.1794
Рождение ребёнка
1814
Сын: Горнаков Николай Аристархович
Отец ребёнка: Горнаков Аристарх Васильевич
Смерть
Неизвестно