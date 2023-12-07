Горнакова (Беляева) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова (Беляева) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Беляев Николай

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Дочь поселянина
Рождение ребёнка
1794

Сын: Горнаков Валфилос Аристархович

Отец ребёнка: Горнаков Аристарх Васильевич

Бракосочетание
05.01.1794

Муж: Горнаков Аристарх Васильевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Горнаков Николай Аристархович

Отец ребёнка: Горнаков Аристарх Васильевич

Смерть
Неизвестно

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