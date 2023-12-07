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Горнаков Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

14.01.1792

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Горнаков Яков Иванович

Мать: Горнакова Саломонида Григорьевна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Горнаков Павел Васильевич

Мать ребёнка: Горнакова Агафья

Рождение ребёнка
1772

Сын: Горнаков Федор Васильевич

Мать ребёнка: Горнакова Агафья

Рождение ребёнка
1775

Сын: Горнаков Аристарх Васильевич

Мать ребёнка: Горнакова Агафья

Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
1783

Сын: Горнаков Корнил Васильевич

Мать ребёнка: Горнакова Агафья

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Парасковья Васильевна

Мать ребёнка: Горнакова Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Агафья

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Смерть
14.01.1792
Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
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