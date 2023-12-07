Горнаков Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти14.01.1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Рождение ребёнка
1766
Сын: Горнаков Павел Васильевич
Мать ребёнка: Горнакова Агафья
Рождение ребёнка
1772
Сын: Горнаков Федор Васильевич
Мать ребёнка: Горнакова Агафья
Рождение ребёнка
1775
Сын: Горнаков Аристарх Васильевич
Мать ребёнка: Горнакова Агафья
Рождение ребёнка
1783
Сын: Горнаков Корнил Васильевич
Мать ребёнка: Горнакова Агафья
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Парасковья Васильевна
Мать ребёнка: Горнакова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горнакова Агафья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.01.1792
Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область